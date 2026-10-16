Keine Reparatur am Mittwoch
In Bad Marienberger Seniorenheim bleibt der Lift defekt
Wann wird der Fahrstuhl im Alloheim „Am Kurpark“ in Bad Marienberg repariert, der seit Wochen defekt ist? Das fragt sich nicht n
Wann wird der Fahrstuhl im Alloheim „Am Kurpark“ in Bad Marienberg repariert, der seit Wochen defekt ist? Das fragt sich nicht nur der Sohn einer Bewohnerin.
Röder-Moldenhauer

Eigentlich sollte der defekte Fahrstuhl in einem Seniorenheim in Bad Marienberg am 14. Oktober repariert werden. Eigentlich. Denn an diesem Tag ist der Aufzug nicht wieder in Gang gesetzt worden, wie uns der Sohn einer Bewohnerin berichtet.

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Die Bewohner in einem Teil des Dachgeschosses im Alloheim „Am Kurpark“ in Bad Marienberg müssen vorerst weiter mit einem defekten Aufzug leben. Bis Donnerstagmittag waren „noch keine Monteure zu sehen“, wie Rudolf Meier aus Nisterberg unsere Zeitung berichtet.
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