Diskussion in Hachenburg In Altstadt gibt’s seit 1983 Frauen im Kirmesverein Nadja Hoffmann-Heidrich 06.04.2026, 10:30 Uhr

i In der Kirmesgesellschaft 1900 Altstadt (hier ein Archivfoto) im Hachenburger Stadtteil sind Frauen und Männer seit 1983 gleichberechtigte Mitglieder. Röder-Moldenhauer

Seit einigen Tagen wird rund um Hachenburg darüber diskutiert, ob die dortige Kirmesgesellschaft ihre Satzung ändern und künftig auch Frauen aufnehmen sollte. Wir haben nachgefragt, was die Kirmesgesellschaft aus dem Stadtteil Altstadt dazu sagt.

In Hachenburg kämpft derzeit eine Initiative dafür, dass künftig auch Frauen als Mitglieder in die dortige Kirmesgesellschaft (KG) aufgenommen werden. Neben dem Verein in der Kernstadt gibt es auch eine KG im Stadtteil Altstadt. Deren Vorstand teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Die Diskussion in Hachenburg bekommen wir als direkter Nachbar natürlich mit.







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