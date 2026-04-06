Seit einigen Tagen wird rund um Hachenburg darüber diskutiert, ob die dortige Kirmesgesellschaft ihre Satzung ändern und künftig auch Frauen aufnehmen sollte. Wir haben nachgefragt, was die Kirmesgesellschaft aus dem Stadtteil Altstadt dazu sagt.
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In Hachenburg kämpft derzeit eine Initiative dafür, dass künftig auch Frauen als Mitglieder in die dortige Kirmesgesellschaft (KG) aufgenommen werden. Neben dem Verein in der Kernstadt gibt es auch eine KG im Stadtteil Altstadt. Deren Vorstand teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Die Diskussion in Hachenburg bekommen wir als direkter Nachbar natürlich mit.