Nicht wenige Menschen fühlen sich von Engeln angesprochen. Insbesondere für die ist nun ein Buch erschienen. Seine Botschaft: Die Boten Gottes sind allzeit zugegen.

„Im Schatten seiner Flügel“ ist ein Geschenkbuch, das im Verlag Butzon und Bercker erschienen ist und das seit Kurzem im Buchhandel erhältlich ist. Jochen Straub und Armin Gissel haben dieses 16 mal 18 Zentimeter große, 22-seitige Büchlein mit festem Einband herausgegeben. Die angenehme Haptik trägt einen Teil dazu bei, dass man dieses Buch gerne in die Hand nimmt. Den „Schatten der Flügel“ werfen die Boten Gottes, die Engel, die Gottes Nachrichten den Menschen überbringen und diese schützen sollen. Die Texte in dem Buch sind in einfacher Sprache verfasst und lenken mit einfachen Engel-Gedanken den Blick des Lesers auf ein himmlisches Wesen, das „manchmal so aussieht wie du und ich“, heißt es im ersten Text des Buches.

„Das Buch spricht eigentlich keine bestimmte Zielgruppe an, wie es etliche meiner Bücher tun. Engel begleiten alle gläubigen Menschen das ganze Jahr über. Jeder, der sich von Engeln angesprochen fühlt, findet in dem Buch für sich passende Gedanken, die die verschiedenen Eigenschaften der Gottesboten offenlegen“, sagt Jochen Straub im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wenn man von Engeln spricht, hat das nicht selten etwas ‚Süßliches‘ an sich. Deshalb finde ich die eher puristische Gestaltung des Covers dem Inhalt angemessen“, meint Straub, der gemeinsam mit Armin Gissel ein Werk herausgebracht hat, das sich besonders als Geschenk in vielen Lebenslagen eignet.

„Es gibt auch Engel mit Namen die da heißen Papa, Mama, Bruder, Schwester und du.“

Eine Botschaft des Buchs „Im Schatten seiner Flügel“

Zu den Autoren: Pfarrer Armin Gissel ist Lehrbeauftragter der Professur Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Geistigbehindertenpädagogik. Über 25 Jahre war er in Gießen für die Evangelische Behindertenseelsorge verantwortlich. Gemeinsam mit Jochen Straub hat er schon einige Bücher herausgegeben. Der Diplom-Theologe Jochen Straub, der in Staudt lebt, arbeitet im Bereich Diakonische Pastoral als Referent für die „Seelsorge für Menschen mit Behinderung“ im Bistum Limburg und ist langjähriger Begleiter behinderter Menschen.

Zurück in den Schatten der Engelsflügel. Das Buch beginnt mit der Erkenntnis, dass Engel das ganze Jahr präsent sind, ob in dunklen oder in hellen Lebensphasen, wenn man nur an sie glaubt, und es mündet unter dem von Engeln gemachten Sternenhimmel. Dazwischen wissen Armin Gissel und Jochen Straub von vielen guten Taten der Engel zu berichten, sie unterstreichen glaubhaft, dass die Boten Gottes allzeit zugegen sind, und sie sprechen den Wunsch aus, dass jeder von seinem persönlichen Schutzengel „heute und immer“ bewacht wird. „Es gibt auch Engel mit Namen die da heißen Papa, Mama, Bruder, Schwester und du.“

Jochen Straub lässt auch seine ganz persönlichen Empfindungen über seinen Garten-Engel in das Buch einfließen: „Jeder Mensch sieht, du bist ein Engel. Du stehst in meinem Garten bei jedem Wetter, bei Tag und Nacht. Ich sehe dich jeden Tag. Du erinnerst mich an meinen Engel. Mein Engel ist bei mir – bei jedem Wetter, bei Tag und Nacht." Das 22 Seiten starke, gebundene Buch ist zum Preis von 12 Euro im Buchhandel erhältlich.