Familienbetrieb aus Westerburg
Immobilienbüro Kessler gelang der Generationswechsel
Julia und Peter Stoth vor dem Immobilienbüro Kessler in Westerburg: Das Familienunternehmen meistert den Generationswechsel.
Julia und Peter Stoth vor dem Immobilienbüro Kessler in Westerburg: Das Familienunternehmen meistert den Generationswechsel.
Thorsten Ferdinand

Seit 1980 ist das Immobilienbüro Kessler in Westerburg eine Institution. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Immobilienfachwirtin Julia Stoth, wie der Generationswechsel im Familienunternehmen gelang.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn Inhaber eines Familienunternehmens das Ende ihres Berufslebens erreichen, stellt sich häufig die Frage, wie es mit dem Betrieb weitergehen soll. Viele Gründerinnen und Gründer wünschen sich, dass ihre Kinder die Firma übernehmen, doch dies gelingt laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) inzwischen immer seltener.

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