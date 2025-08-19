Vor vier Jahren war es eine kleine Sensation, als die Störche Lotta und Kasimir erstmals im Westerwald brüteten. Inzwischen hat das Paar schon zum fünften Mal in Rothenbach Jungvögel aufgezogen – und lockt damit auch immer mehr Artgenossen an.

Lange Zeit gab es im Westerwald keine Störche. Inzwischen hat das Weißstörchepaar Lotta und Kasimir in Rothenbach bereits zum fünften Mal Junge großgezogen. Auch in diesem Jahr schlüpften in dem Nest unweit des Westerwaldsteigs wieder zwei Störche – ein toller Erfolg für den Naturschutzverein SEN aus Rothenbach, der den Horst im Jahr 2016 aufgestellt und hergerichtet hat.

Mittlerweile berichten immer mehr Menschen von Storchsichtungen in der Region. Eine Gruppe, die aus ungefähr 25 Weißstörchen besteht, wurde den Sommer über mehrfach im oberen Westerwald fotografiert. Laut der Weißstorcherfassung des Nabu sind Lotta und Kasimir allerdings noch immer die einzigen Störche, die im Westerwald brüten. Bei der großen Gruppe handelt es sich höchstwahrscheinlich um Jungtiere, die noch nicht geschlechtsreif sind, erklärt Klaus Huber, der Vorsitzende des Rothenbacher Naturschutzvereins. Weißstörche beginnen erst mit etwa fünf Jahren mit dem Brüten und können über 20 Jahre alt werden.

i Der Storchenhorst am Westerwaldsteig ist im Frühjahr und Sommer ein beliebtes Fotomotiv. Klaus Huber

Dass der SEN-Horst im Jahr 2021 erstmals als Brutstätte angenommen wurde, war keineswegs selbstverständlich. Schließlich hatte es mehr als 100 Jahre lang keine Weißstorchenbrut im Westerwald gegeben. In Rheinland-Pfalz galten die Zugvögel sogar bis 1996 als ausgestorben. Erst in jüngerer Vergangenheit kamen wieder mehr Störche zum Brüten in die Pfalz und ins Rhein-Main-Gebiet. In den nördlichen Landesteilen blieben Sichtungen allerdings zunächst die Ausnahme.

„Der Westerwald ist eigentlich kein klassisches Storchengebiet“, erklärt Huber. Früher war das Klima in der Mittelgebirgsregion für die Zugvögel zu kalt und zu rau. Inzwischen sind die Durchschnittstemperaturen allerdings durch den Klimawandel gestiegen, weshalb der Storchenexperte vor etwa zehn Jahren die Idee hatte, einen Horst einzurichten.

Anfangs sei der Naturschutzverein dafür meist belächelt worden, erinnert sich der 75-Jährige. Doch nach ein paar Jahren des Wartens gab ihm der Erfolg schließlich recht. Als Lotta und Kasimir vor vier Jahren ihre ersten Westerwälder Storchenjungen zur Welt brachten, war das eine kleine Sensation, die überregional für Schlagzeilen sorgte. Seitdem ist der zehn Meter hohe Horst im Frühjahr und Sommer eine beliebte Fotoattraktion.

Naturschützer Klaus Huber erklärt, warum das Rothenbacher Brutpaar eine Besonderheit ist.

Mittlerweile sind 14 Störche in Rothenbach geschlüpft und aufgewachsen. Zehn von ihnen wurden beringt, sodass sich ihre Herkunft auch in Zukunft nachvollziehen lässt. Ob Lottas und Kasimirs Nachwuchs irgendwann im Westerwald brüten wird, ist laut Huber allerdings schwer vorherzusehen.

„Weißstörche sind häufig Koloniebrüter“, erklärt der SEN-Vorsitzende. Zwar beansprucht jedes Storchenpaar seinen eigenen Horst. Die Neste befinden sich aber oft in Sichtweite anderer Störche. Das Rothenbacher Paar hält beim Brüten hingegen lieber Abstand zu seinen Artgenossen. Wenn der Nachwuchs der Wäller Störche das Koloniebrüten bevorzuge, werde er in der Region eher nicht fündig, vermutet der Naturschützer.

i Diese vermutlich jungen Störche hat unser Leser Volker Horz im Juli in Härtlingen fotografiert. Volker Horz

Das Nahrungsangebot für die Zugvögel scheint inzwischen aber durchaus gut zu sein. Im Umkreis des Rothenbacher Horsts gibt es zahlreiche Feuchtgebiete wie das Elbbachtal, das Saynbachtal und die Westerwälder Seenplatte. Dort finden die Vögel in ausreichender Menge Frösche, Fische oder Insekten, was auch die Sichtung der Jungstorch-Gruppe bestätigt.

Die Brut- und Aufzuchtzeit 2025 geht übrigens in diesen Tagen schon zu Ende. Nach etwa neun Wochen im Nest werden die Jungen flügge. Sie unternehmen dann erste Flugversuche und bleiben noch eine Weile in der Nähe des Horsts. Ende August oder Anfang September ziehen die Vögel dann nach Afrika.

Mit Beginn des kommenden Frühjahrs beginnt dann wieder das Warten auf Lotta und Kasimir – und das Hoffen der Storchenfans im Westerwald, dass in Zukunft vielleicht noch mehr Paare einen Horst im Westerwald als Brutstätte wählen. Naturschützer aus der Region haben bereits weitere Nistplätze geschaffen. Nun müssen diese nur noch angenommen werden.