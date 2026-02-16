Seniorenfitness im Westerwald
Immer mehr ältere Menschen halten sich körperlich fit
Die Teilnehmer des Rehasport-Kurses mit ihrer Trainerin.
Marc-Remo von Lucadou

Marc-Remo von Lucadou vom Fit-Up Sportcenter Montabaur gibt Tipps, wie ein Einstieg in das Training gelingen kann. Dabei geht es nicht um Höchstleistung. Ziel ist, die Alltagsfähigkeit zu erhalten. 

Lesezeit 2 Minuten
Wer regelmäßig ins Fitnessstudio geht, wird festgestellt haben, dass auch viele ältere Menschen dort regelmäßig Sport treiben. Über das Phänomen haben wir mit Marc-Remo von Lucadou vom Fit-Up Sportcenter in Montabaur gesprochen. „Tatsächlich ist seit einiger Zeit zu beobachten, dass immer mehr Seniorinnen und Senioren Fitnessstudios und gesundheitsorientierte Bewegungsangebote nutzen“, bestätigt er.

