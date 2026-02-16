Marc-Remo von Lucadou vom Fit-Up Sportcenter Montabaur gibt Tipps, wie ein Einstieg in das Training gelingen kann. Dabei geht es nicht um Höchstleistung. Ziel ist, die Alltagsfähigkeit zu erhalten.
Wer regelmäßig ins Fitnessstudio geht, wird festgestellt haben, dass auch viele ältere Menschen dort regelmäßig Sport treiben. Über das Phänomen haben wir mit Marc-Remo von Lucadou vom Fit-Up Sportcenter in Montabaur gesprochen. „Tatsächlich ist seit einiger Zeit zu beobachten, dass immer mehr Seniorinnen und Senioren Fitnessstudios und gesundheitsorientierte Bewegungsangebote nutzen“, bestätigt er.