Für viele Grundschüler wurde am Wochenende ein Traum Wirklichkeit: Sie konnten als Zirkusartisten im Hachenburger Burggarten in der Manege stehen. Zugleich hat diese Erfahrung einen pädagogischen Mehrwert, wie zwei Lehrerinnen beispielhaft berichten.
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Wenn das große Licht aus und das Spotlight angeht, es auf den Besucherrängen still wird und die Vorstellung anfängt, beginnt für die 230 Teilnehmer des Schulzirkusprojekts an der Grundschule am Schloss in Hachenburg eine mehrstündige Reise in fremde Sphären.