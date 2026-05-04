Projektwoche in Hachenburg
Im Zirkus wachsen die Grundschüler über sich hinaus
Einen Hula-Hoop-Reifen um die Hüften kreisen lassen und gleichzeitig über ein hauchdünnes Seil balancieren: Bei dieser und weite
Einen Hula-Hoop-Reifen um die Hüften kreisen lassen und gleichzeitig über ein hauchdünnes Seil balancieren: Bei dieser und weiteren Übungen im Schulzirkus Rondel wuchsen die Kinder der Grundschule am Schloss aus Hachenburg am Wochenende über sich hinaus.
Röder-Moldenhauer

Für viele Grundschüler wurde am Wochenende ein Traum Wirklichkeit: Sie konnten als Zirkusartisten im Hachenburger Burggarten in der Manege stehen. Zugleich hat diese Erfahrung einen pädagogischen Mehrwert, wie zwei Lehrerinnen beispielhaft berichten.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn das große Licht aus und das Spotlight angeht, es auf den Besucherrängen still wird und die Vorstellung anfängt, beginnt für die 230 Teilnehmer des Schulzirkusprojekts an der Grundschule am Schloss in Hachenburg eine mehrstündige Reise in fremde Sphären.

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