Altes Tier in Gackenbach krank Im Wildpark soll es auch künftig Braunbären geben Thorsten Ferdinand 06.01.2026, 20:00 Uhr

i Da waren sie noch zu zweit: Sally und Purzel lebten viele Jahre zusammen im Wildpark. Archiv Camilla Härtewig. Camilla Härtewig

Ein Braunbär ziert das Logo des Wildparks Westerwald in Gackenbach. Doch nachdem die alte Braunbärin Sally erkrankt ist, fragen sich Freunde des Parks bereits, ob es dort künftig überhaupt noch Braunbären geben wird. Wir haben nachgehört.

Im Wildpark Westerwald in Gackenbach ist auch in Zukunft die Braunbärhaltung vorgesehen. Das berichtet Geschäftsführerin Henrieke Böß auf Anfrage unserer Zeitung, nachdem bekannt wurde, dass die ältere Braunbärin Sally möglicherweise an Krebs erkrankt ist.







