Mit dem neuen Sanitärgebäude aus Holzbauelementen wird im Wildpark Gackenbach an wiederverwendbaren Materialien geforscht. Der Bau ist als Demonstrationsobjekt wichtiges Puzzleteil der Kooperation zwischen Holzbaufirmen und der Uni Kaiserslautern.
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Tierparks verbinden Tradition und Moderne. Traditionell können dort Besucher heimische Wildtiere naturnah erleben. Ganz im Süden des Westerwaldes wird aber auch auf Innovation und Forschung gesetzt: Im Wildpark Gackenbach wird ein nachhaltiges Sanitärgebäude aus wiederverwendeten Holzelementen gebaut.