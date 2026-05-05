Forschungsbau in Gackenbach Im Wildpark können Besucher bald nachhaltig Pipi machen Katrin Maue-Klaeser 05.05.2026, 17:00 Uhr

i Freuen sich an der Baustelle im Wildpark über ein sehr gelungenes Modellprojekt (von links): Henrieke Böß (Wildpark-Geschäftsführerin), Tanja Stephan (Wildpark-Mitgesellschafterin) und Holger Kappler (Geschäftsführer Holzbau Kappler und Wildpark-Mitgesellschafter). Uli Schmidt

Mit dem neuen Sanitärgebäude aus Holzbauelementen wird im Wildpark Gackenbach an wiederverwendbaren Materialien geforscht. Der Bau ist als Demonstrationsobjekt wichtiges Puzzleteil der Kooperation zwischen Holzbaufirmen und der Uni Kaiserslautern.

Tierparks verbinden Tradition und Moderne. Traditionell können dort Besucher heimische Wildtiere naturnah erleben. Ganz im Süden des Westerwaldes wird aber auch auf Innovation und Forschung gesetzt: Im Wildpark Gackenbach wird ein nachhaltiges Sanitärgebäude aus wiederverwendeten Holzelementen gebaut.







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