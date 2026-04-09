Neues Wäller-Helfen-Projekt
Im Westerwald sind nun die Wunschwichtel unterwegs
Die Freude über das neue Projekt Wunschwichtel ist groß: Kim Smetan von den Azurit-Einrichtungen im Westerwald nimmt eine der er
Die Freude über das neue Projekt Wunschwichtel ist groß: Kim Smetan von den Azurit-Einrichtungen im Westerwald nimmt eine der ersten Wunschboxen vom Wäller-Helfen-Vorsitzenden Björn Flick entgegen.
Hannah Flick

Mit kleinen Gesten Großes bewirken: Das ist das Ziel eines neuen und besonderen Projektes des Vereins Wäller Helfen. Der Name lässt darauf schließen, dass es zauberhaft werden kann: Wunschwichtel.

Lesezeit 2 Minuten
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, der Start ist gemacht: Mit der Auslieferung der ersten Wunschboxen ist das neue Herzensprojekt „Wäller Wunschwichtel“ von Wäller Helfen offiziell angelaufen, teilt der Verein mit.Zehn Einrichtungen im Westerwald sind bereits mit den Boxen und allen wichtigen Infos ausgestattet.

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