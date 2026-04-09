Neues Wäller-Helfen-Projekt Im Westerwald sind nun die Wunschwichtel unterwegs 09.04.2026, 12:31 Uhr

i Die Freude über das neue Projekt Wunschwichtel ist groß: Kim Smetan von den Azurit-Einrichtungen im Westerwald nimmt eine der ersten Wunschboxen vom Wäller-Helfen-Vorsitzenden Björn Flick entgegen. Hannah Flick

Mit kleinen Gesten Großes bewirken: Das ist das Ziel eines neuen und besonderen Projektes des Vereins Wäller Helfen. Der Name lässt darauf schließen, dass es zauberhaft werden kann: Wunschwichtel.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, der Start ist gemacht: Mit der Auslieferung der ersten Wunschboxen ist das neue Herzensprojekt „Wäller Wunschwichtel“ von Wäller Helfen offiziell angelaufen, teilt der Verein mit.Zehn Einrichtungen im Westerwald sind bereits mit den Boxen und allen wichtigen Infos ausgestattet.







Artikel teilen

Artikel teilen