Tierheime und Veterinärämter sind am Limit. Die Zahl der verhaltensauffälligen Hunde nimmt stetig zu. Diese können kaum mehr vermittelt werden.

Die Lage in den Tierheimen der Region spitzt sich dramatisch zu. Die Westerwälder Kreisveterinärin Ilonka Degenhardt schlägt Alarm: Die Zahl verhaltensauffälliger Hunde steigt rasant an. „Die Grenze zur Überforderung ist längst erreicht“, sagt die Amtstierärztin, die bei der Kreisverwaltung in Montabaur arbeitet.

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in den Zahlen der tierschutzrechtlichen Wegnahmen: 2023 mussten im Westerwaldkreis 53 Hunde aus ihren Haushalten geholt werden, 2024 waren es bereits 104 – und allein 54 Tiere kamen aus einem einzigen Haushalt. „Diese Hunde waren unterernährt und standen in ihrem eigenen Kot“, berichtet Degenhardt. „Ich bin seit 2008 Veterinärin. Aber so viel Elend wie in den letzten vier Jahren habe ich noch nie gesehen.“ Auch im Kreis Altenkirchen musste in diesem Jahr bereits eine zweistellige Zahl von Hunden aus ihren Haltungen geholt werden – allein 33 aus einer einzigen Wohnung.

i Manche "Problemhunde" - auch in Ransbach-Baumbach - sind für die Mitarbeiter nur mit Maulkorb handhabbar. Dabei ist das Anbringen des Maulkorbs die kritischste Situation. dpa/Carsten Rehder. picture alliance/dpa

„Ein Hund hat eine Mitarbeiterin angefallen. Er hat sich festgebissen, wir haben ewig gebraucht, um sie zu befreien. Sie musste zweimal notoperiert werden.“

Tierheimleiterin Anna Knappe ist noch immer tief betroffen.

Im Tierheim Ransbach-Baumbach sind derzeit 23 Hunde untergebracht – 12 davon sind schwer vermittelbar. Der Umgang mit ihnen ist gefährlich: „Unsere Mitarbeiter gehen bei manchen nur noch mit Polizeischild in den Zwinger und müssen ihnen sofort einen Maulkorb anlegen“, schildert Knappe. Dabei ist gerade das Anbringen dieses Maulkorbs die kritischste Situation. Regelmäßige Schulungen zur Gefahrenprävention und ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept gehören mittlerweile zum Tierheimalltag.

Kosten für Tiertrainer und Personal seien stark gestiegen. „Wir brauchen viel mehr Leute für diese verhaltensauffälligen Hunde.“ Auch die Kreisveterinäre setzen sich bei den Wegnahmen oft einer Gefahr für Leib und Leben aus, sagt Ilonka Degenhardt. „Manchmal müssen wir Hundetrainer mit Vollschutzanzügen oder die Diensthundestaffel zu Hilfe rufen. Bei manchen Tieren bleibt nur die Sedierung übers Futter, wenn wir nicht verletzt werden wollen.“

Aufnahmestopp für Hunde und Katzen

Vor acht Wochen kam es zu einem schweren Zwischenfall in Ransbach-Baumbach: „Ein Hund hat eine Mitarbeiterin angefallen. Er hat sich so festgebissen, wir haben ewig gebraucht, um sie zu befreien. Sie musste zweimal notoperiert werden und kann immer noch nicht laufen“, erzählt Knappe leise. Das Tier wurde eingeschläfert. Die Betroffenheit ist ihr immer noch anzumerken. Die Folge: Immer weniger Mitarbeiter und Ehrenamtliche trauen sich an die gefährlichsten Hunde heran. „Wir gehen oft nur noch mit Bauchschmerzen zu den aggressivsten Kandidaten.“ Knappe mag gar nicht daran denken, dass jemand mal bei einer Attacke sterben oder dauerhaft geschädigt werden könnte: „Damit könnte ich nicht leben.“ Die Verantwortung lastet schwer auf ihr.

Die Situation ist so angespannt, dass das Tierheim derzeit keine Hunde mehr aufnehmen kann. Weil viele der Tiere nicht verträglich sind, sitzen sie alleine in ihren Zimmern, die eigentlich für zwei bis drei Hunde ausgelegt sind. Wegen einer regelrechten „Kittenschwemme“ können auch keine Katzen mehr aufgenommen werden. „Wir sind am Limit“, gesteht Anna Knappe. „Wir brauchen dringend Kitten- und Recovery-Nassfutter sowie Streu.“ Doch dann huscht bei all der Schwere ein Lächeln über ihr Gesicht. Denn einer der kleinen Welpen kommt zu ihr getapst und leckt ihr die Hand. Das gibt wieder Kraft zum Weitermachen.

Pandemie als Ursprung vieler Probleme

i Ilonka Degenhardt vom Kreisveterinäramt in Montabaur hat täglich mit viel Tierleid zu tun. Da genießt sie es, wenn sie ausnahmsweise einmal kleine und freundliche Welpen streicheln kann. Die Eltern der Kleinen sind aggressiv und mussten ihrem Halter weggenommen werden. Camilla Härtewig

Doch wie ist es zu den Problemhunden gekommen? Während der Corona-Zeit haben sich viele Menschen Hunde angeschafft – häufig ohne Erfahrung. „Jetzt arbeiten sie wieder normal, die Hunde sind den ganzen Tag allein, unterfordert und unausgelastet“, erklärt Anna Knappe, Leiterin des Tierheims Ransbach-Baumbach. Auch durch Krankheit und damit verbundene Schmerzen werden die Hunde aggressiv. „Viele Halter können oder wollten zudem Tierarztkosten nicht tragen, wodurch gesundheitliche Probleme unbehandelt blieben“, so Knappe. Seit November 2022 sind die Kosten für viele tierärztliche Behandlungen deutlich höher als zuvor. Der Grund: eine neue Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte.

Laut Knappes Erfahrung gibt es immer mehr Hunde mit mangelndem Sozialverhalten, unverträglich mit Artgenossen und zunehmend auch mit Menschen. Beißvorfälle gegenüber den eigenen Besitzern häufen sich. „Jeder Ersthundebesitzer sollte sich vor der Anschaffung genau über die Rasse informieren und nicht nach Optik entscheiden. Sie sollten den Hund ein paarmal besuchen, ehe man ihn mitnimmt und unbedingt eine Hundeschule besuchen“, rät Degenhardt. Oft sei es klüger, zunächst einen erwachsenen Hund aufzunehmen – Welpen und die anstrengende Pubertät seien für viele überfordernd.

i Tierheimleiterin Anna Knappe und ihre Mitarbeiter sind in Ransbach-Baumbach am Rande der Überforderung. Da helfen ein paar Streicheleinheiten mit einem kleinen Welpen, um Kraft zu tanken. Camilla Härtewig

Mangel an Sachkenntnis ist großes Problem

Neben offensichtlicher Vernachlässigung oder auch dem Gegenteil – Verhätschelung und Vermenschlichung – gibt es ein weiteres Problem: Viele der Hunde sind extrem ängstlich – und gerade Angst kann schnell in Aggression umschlagen. Dazu kommt ein Mangel an Sachkenntnis: Viele Menschen wissen nicht, wie Hunde erzogen, beschäftigt und ausgelastet werden müssen. „Wir sehen immer wieder Tiere, die viel zu wenig Auslauf, geistige Beschäftigung oder Sozialkontakte haben“, sagt Ilonka Degenhardt. Ihre Kollegen aus dem Nachbarkreis Altenkirchen machen dieselbe Erfahrung mit Hundehaltern.

Andreas Schultheis, Sprecher der Altenkirchener Kreisverwaltung, bestätigt: „Die Lage ist hier identisch. Die Tierheime sind überbelegt, die Vermittlung stockt. Übrig bleiben die Hunde, die keiner will.“ Hierzu trägt nach Aussage der Veterinäre vom Kreis Altenkirchen definitiv auch der sogenannte Auslandstierschutz bei. „Die aus Rumänien, Ungarn und anderen ost- oder südeuropäischen Ländern eingeführten Hunde sind häufig Straßenhunde oder stammen aus riesigen Tierheimen oder Tötungsstationen. „Sie haben das Sozialgefüge zwischen Mensch und Hund nie gelernt – und sollen dann plötzlich als Familienhund funktionieren“, so Schultheis. Das überfordere Halter und Tier gleichermaßen. Hundeerzieher Jörg Denzin aus Niedererbach bestätigt das. „Diese Hunde sind auf Artgenossen geprägt und haben Schwierigkeiten, sich an Menschen zu gewöhnen. Oft haben sie eine Bezugsperson, die ihnen ab und zu etwas zum Fressen hinstellen. Straßenhunde werden oft weggefangen und illegal vermittelt. Diese Hunde müssen dann ihre Straßenfreiheit gegen Wohnungsknast und Leinenzwang eintauschen und leiden darunter.“

Schwarzhandel blüht derzeit

Ilonka Degenhardt ergänzt: „Ein weiteres Problem ist der blühende Schwarzhandel. Bitte nicht einfach einen Hund aus dem Kofferraum kaufen, auch wenn er billig sein sollte und süß aussieht.“ Und Jörg Denzin fügt an: „Es gibt Menschen, die mit krimineller Energie, illegal Hunde aus dem Ausland einführen. Dabei handelt es sich – Schätzungen zufolge – womöglich um mehrere 100.000. Nur selten wird die illegale Einführung erkannt, etwa bei stichprobenartigen polizeilichen Transportkontrollen auf den Autobahnen. Häufigste Herkunftsländer sind seit Jahren, Rumänien, Ungarn und Bulgarien. Diese Hunde sind oft krank. Sie werden auf engem Raum in Vermehrstationen gehalten, wo die Ansteckungsgefahr sehr groß ist.“

Sie schleppen laut Denzin zum Beispiel Giardien ein, die den Darm befallen und blutige Durchfälle verursachen und auf Menschen übertragen werden können. Die Vierbeiner sind auch sehr oft mit der gefährlichen Leptospirose und Leishmaniose befallen und somit eine Gefahr für den Menschen. Anna Knappe hat die Erfahrung gemacht, dass derzeit der illegale Handel mit Boxern, Schäferhunden, Huskys und Old English Bulldogs besonders floriert.

Listen- und Herdenschutzhunde brauchen souveräne Halter

In Rheinland-Pfalz kontrollieren die Ordnungsämter der Verbandsgemeinden die Haltung von sogenannten Listenhunden. Andreas Schultheis vom Kreis Altenkirchen kann Folgendes beobachten: „Von den Ordnungsämtern werden wir immer häufiger für Rassebegutachtungen hinzugezogen, auch kommt es hier zunehmend zu Wegnahmen aufgrund rechtswidrigen Haltens von gefährlichen Hunderassen. Das sind in Rheinland-Pfalz American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Pit Bull sowie Mischlinge aus den genannten Rassen.“

Häufig bereiten auch Herdenschutzhunde Probleme. „Solche Hunde brauchen souveräne Halter – sonst kippt das Verhalten schnell“, erklärt Ilonka Degenhardt. „Man muss sich ja nur überlegen, dass Herdenschutzhunde dazu gezüchtet wurden, ohne den Menschen allein bei Schafen zu leben, diese gegen Wolf und Bär zu schützen und eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist ihr Job. Das erfordert aber auch einen anderen Umgang als mit einem Golden Retriever“, hebt Degenhardt hervor. Und ob da die Reihenhaussiedlung immer der richtige Ort ist, wagt sie zu bezweifeln. „Es kann gut gehen, aber es braucht Wissen und Erfahrung.“