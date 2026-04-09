35 Euro „Vertragsstrafe“ für Bäckerei-Kunden in Montabaur, weil der Parkplatz vor dem Betrieb offiziell nicht geöffnet war – solche Briefe sorgen derzeit für Verärgerung bei Autofahrern. Ähnliche Fälle gab es im südlichen Westerwald schon mehrfach.
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Vertragsstrafen für vermeintliche Parkvergehen von Bäckerei-Kunden sorgen derzeit in Montabaur für Gesprächsstoff. Besucher der Mühlenbäckerei in Allmannshausen erhielten von der Firma Parkdepot „Strafzettel“ über 35 Euro, weil sie ihr Fahrzeug außerhalb der ausgehängten Öffnungszeiten auf dem Parkplatz abgestellt hatten – die Bäckereifiliale war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon geöffnet.