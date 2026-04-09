Hohe Strafen und Abschleppen
Im Westerwald gab es schon häufiger Parkplatz-Ärger
Mittlerweile kann am Montabaurer Schlossberg gebührenpflichtig, aber legal geparkt werden. Das war in der Vergangenheit anders.
Mittlerweile kann am Montabaurer Schlossberg gebührenpflichtig, aber legal geparkt werden. Das war in der Vergangenheit anders.
Thorsten Ferdinand

35 Euro „Vertragsstrafe“ für Bäckerei-Kunden in Montabaur, weil der Parkplatz vor dem Betrieb offiziell nicht geöffnet war – solche Briefe sorgen derzeit für Verärgerung bei Autofahrern. Ähnliche Fälle gab es im südlichen Westerwald schon mehrfach.

Lesezeit 2 Minuten
Vertragsstrafen für vermeintliche Parkvergehen von Bäckerei-Kunden sorgen derzeit in Montabaur für Gesprächsstoff. Besucher der Mühlenbäckerei in Allmannshausen erhielten von der Firma Parkdepot „Strafzettel“ über 35 Euro, weil sie ihr Fahrzeug außerhalb der ausgehängten Öffnungszeiten auf dem Parkplatz abgestellt hatten – die Bäckereifiliale war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon geöffnet.

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