Hohe Strafen und Abschleppen Im Westerwald gab es schon häufiger Parkplatz-Ärger Thorsten Ferdinand 09.04.2026, 10:00 Uhr

i Mittlerweile kann am Montabaurer Schlossberg gebührenpflichtig, aber legal geparkt werden. Das war in der Vergangenheit anders. Thorsten Ferdinand

35 Euro „Vertragsstrafe“ für Bäckerei-Kunden in Montabaur, weil der Parkplatz vor dem Betrieb offiziell nicht geöffnet war – solche Briefe sorgen derzeit für Verärgerung bei Autofahrern. Ähnliche Fälle gab es im südlichen Westerwald schon mehrfach.

Vertragsstrafen für vermeintliche Parkvergehen von Bäckerei-Kunden sorgen derzeit in Montabaur für Gesprächsstoff. Besucher der Mühlenbäckerei in Allmannshausen erhielten von der Firma Parkdepot „Strafzettel“ über 35 Euro, weil sie ihr Fahrzeug außerhalb der ausgehängten Öffnungszeiten auf dem Parkplatz abgestellt hatten – die Bäckereifiliale war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon geöffnet.







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