Kreis erklärt die Probleme Im Westerwald fehlen noch immer viele Busfahrpläne 26.09.2025, 18:00 Uhr

i Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Montabaur fehlen noch immer viele Fahrpläne. Thorsten Ferdinand

Seit mehr als einem Jahr fehlen an vielen Bushaltestellen im Westerwald Fahrpläne. Die Busunternehmen sind dabei, diese Lücken zu schließen. Es ist jedoch nicht an allen Haltestellen Besserung in Sicht.

An vielen Bushaltestellen im Westerwaldkreis ist es weiterhin schwierig, sich ohne Handy über die Abfahrtszeiten und Ziele der Busse zu informieren. Zwar arbeiten die Busunternehmen daran, die noch fehlenden Fahrpläne aufzuhängen. Vielerorts gibt es aber immer noch Informationslücken.







