Seit mehr als einem Jahr fehlen an vielen Bushaltestellen im Westerwald Fahrpläne. Die Busunternehmen sind dabei, diese Lücken zu schließen. Es ist jedoch nicht an allen Haltestellen Besserung in Sicht.
Lesezeit 2 Minuten
An vielen Bushaltestellen im Westerwaldkreis ist es weiterhin schwierig, sich ohne Handy über die Abfahrtszeiten und Ziele der Busse zu informieren. Zwar arbeiten die Busunternehmen daran, die noch fehlenden Fahrpläne aufzuhängen. Vielerorts gibt es aber immer noch Informationslücken.