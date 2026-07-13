Nicht jeder Eheschwur ist für die Ewigkeit bestimmt. Das mussten sich im vergangenen Jahr auch zahlreiche Paare aus dem Westerwaldkreis eingestehen, die ihr Ehe-Aus vor dem Scheidungsrichter besiegelten.
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Was mit dem Versprechen der ewigen Liebe und unbeschreiblichen Glücksgefühlen beginnt, endet mitunter in einem kargen Zimmer vor dem Scheidungsrichter. Auch im Westerwaldkreis mussten im vergangenen Jahr 414 Paare diese Erfahrung machen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt jetzt vorgelegt hat.