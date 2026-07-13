Statistik aus dem Jahr 2025
Im Westerwald endeten 414 Ehen vorm Scheidungsrichter
Im Westerwaldkreis haben im vergangenen Jahr 414 Paare die Reißleine gezogen und haben sich scheiden lassen. Damit stieg die Zah
Im Westerwaldkreis haben im vergangenen Jahr 414 Paare die Reißleine gezogen und haben sich scheiden lassen. Damit stieg die Zahl der offiziellen Trennungen an Sieg und Wied leicht an.
Patrick Pleul. picture alliance / dpa

Nicht jeder Eheschwur ist für die Ewigkeit bestimmt. Das mussten sich im vergangenen Jahr auch zahlreiche Paare aus dem Westerwaldkreis eingestehen, die ihr Ehe-Aus vor dem Scheidungsrichter besiegelten.

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Was mit dem Versprechen der ewigen Liebe und unbeschreiblichen Glücksgefühlen beginnt, endet mitunter in einem kargen Zimmer vor dem Scheidungsrichter. Auch im Westerwaldkreis mussten im vergangenen Jahr 414 Paare diese Erfahrung machen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt jetzt vorgelegt hat.
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