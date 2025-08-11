Die Rauchwolke über der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod war noch aus mehreren Kilometern Entfernung deutlich zu erkennen. Grund dafür war gegen 17.45 Uhr der Brand eines Mähdreschers in der Ortslage Herschbach/Oww. Das bestätigte der stellvertretende VG-Wehrleiter, Christopher Hennrich, unserer Zeitung auf Anfrage. Demnach stand die Maschine beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr auf einem Feldstück zwischen Herschbach und Mähren in Vollbrand. Die Einsatzkräfte bekamen die Flammen an dem Gerät und der umgebenden Vegetation aber schnell in den Griff. Das enorme Ausmaß der Rauchwolke erklärt Hennrich damit, dass die Flammen auch auf die Reifen übergegriffen hatten und zudem Betriebsstoffe entzündet wurden. Laut Polizeiinspektion Montabaur dürfte ein technischer Defekt an dem Mähdrescher den Brand verursacht haben. Die Maschine brannte völlig aus. Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Herschbach, Bilkheim, Niederahr, Meudt und Wallmerod.