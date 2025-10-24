Ferienaktion im Westerwald Im Wald Tiere gefüttert und Pfeil und Bogen geschnitzt 24.10.2025, 14:00 Uhr

i Das Schnitzen von Pfeil und Bogen stand an einem Tag der Waldferien auf der Tagesordnung. ROEDER-MOLDENHAUER. Röder-Moldenhauer

Erlebnisreiche Waldferien in Dreisbach haben 20 Kinder erlebt. Bei der Aktion der VG Bad Marienberg standen Neugier, Bewegung und Naturerlebnisse im Vordergrund. Unser Fotograf war dabei.

. Unter dem Motto: „Waldferien für Kids“ verbrachten 20 Kinder aus der dritten und vierten Klasse gemeinsam bei einer ganztägigen Ferienbetreuung der Verbandsgemeinde Bad Marienberg an der Grillhütte in Dreisbach fünf spannende und abwechslungsreiche Tage mit viel Neugier, Bewegung und Naturerlebnissen.







