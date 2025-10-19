Keramik in Höhr-Grenzhausen Im Verein Glut und Gerne brodelt es vor Begeisterung 19.10.2025, 13:00 Uhr

i Susanne Schmidt (links) und Claudia Henkel (rechts) sind die Vorsitzenden des neuen Vereins Glut und Gerne. Mit Gründungsmitglied Kyra Spieker ziehen sie eine rundum positive Bilanz nach einem Jahr. Camilla Härtewig

Susanne Schmidt, Kyra Spieker und Claudia Henkel vom Verein Glut und Gerne verspüren Aufbruchstimmung in Höhr-Grenzhausen. Junge Talente, Gemeinsinn und frische Ideen lassen das Kannenbäckerland aufglühen – hier brennt die Zukunft der Keramik!

Der Verein Glut und Gerne wird in Kürze ein Jahr alt und hat 30 Mitglieder. Die beiden Vorsitzenden Claudia Henkel und Susanne Schmidt sowie Gründungsmitglied Kyra Spieker ziehen ein rundum positives Fazit. Die Aufbruchstimmung in Höhr-Grenzhausen hält nicht nur an, sie hat in diesem Jahr eine ganz neue Dynamik bekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen