Das Stadthallenrestaurant in Montabaur ist nicht nur eine gastronomische Institution in der Kreisstadt. Es ist auch bedeutsam für Veranstaltungen im Haus Mons Tabor. Daher freuen sich Stadtchefin und City-Manager über die Neuverpachtung.

In den Gastronomiebetrieb in der Montabaurer Stadthalle kehrt wieder Leben ein: Wenn die Sanierungsarbeiten am Haus Mons Tabor abgeschlossen sind, die der vorherige Restaurantbetreiber Danilo Pettinari als Hauptgrund nannte, den Standort aufzugeben, wird Stefanie Hefner in den Räumen das „Ambiente“ eröffnen.

Ab Anfang Oktober will die neue Pächterin ihr Restaurant betreiben, den entsprechenden Beschluss fasste der Montabaurer Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung. Das „Ambiente“ soll laut einer Pressemitteilung der Stadt bereits in das Montabaurer Kneipenfestival einbezogen werden. Das ist für die Stadthallengastronomie eine Premiere.

Es waren laut Danilo Pettinari aber nicht ausbleibende Gäste, die ihn veranlassten, nach dem Höhr-Grenzhäuser „Pettinari’s“ auch sein gleichnamiges Restaurant in Montabaur zu schließen: Neben familiär-gesundheitlichen Gründen konnte sich nicht vorstellen, den Betrieb während der laufenden Sanierung der Stadthalle (gewinnbringend) weiterzuführen. Er schloss sein Restaurant Ende April, im Mai begann die Sanierung des Haus Mons Tabor.

Die Suche nach Pettinari als neuem Pächter hatte sich durchaus langwierig gestaltet. 16 Monate lang hatte die Stadt nach der Schließung von „Stoffels Gerichteküche“ nach einem neuen Restaurantbetreiber gesucht. Die intensiven Bemühungen endeten – nach einem winterlichen Intermezzo des B-05-Cafés 2022/23 – Anfang Dezember 2023. Damals ahnte niemand, dass das „Pettinari’s“ schon nach 17 Monaten wieder seine Pforten schließen würde. Das Gastronomenpaar Stoffels hatte das Restaurant vier Jahre lang betrieben.

Warum hat sich nun Stefanie Hefner, die bislang von Leuterod aus die Cateringfirma Tresor betreibt, für Montabaur und die Stadthalle entschieden? „Montabaur ist eine moderne, kreative und innovative Stadt und ich freue mich darauf, mit kreativen Menschen zusammenzuarbeiten und Montabaur noch interessanter für seine Einwohner und Besucher zu machen.“

„Es gab mehrere Bewerber, doch der Stadtrat hat sich eindeutig für Stefanie Hefner entschieden.“

So wird Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher nach der Ratsentscheidung zitiert.

Die Firma Tresor Genuss und Manufaktur soll nun ins Haus Mons Tabor einziehen, heißt es seitens der Stadt. In dem „neuen klassisch-modernen Restaurant ‚Ambiente‘ wird es neben À-la-carte-Gerichten auch einen Sonntags-Brunch sowie Catering für Feste, Veranstaltungen und vor allem Vereine“ geben. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Stefanie Hefner eine erfahrene neue Gastro-Unternehmerin gefunden haben“, wird Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher zitiert. „Es gab mehrere Bewerber, doch der Stadtrat hat sich eindeutig für Stefanie Hefner entschieden.“ Sie bringe langjährige Erfahrung aus dem Restaurant- und Cateringbereich mit. „Diesen Erfahrungshorizont brauchen wir“, blickt Leicher auf regelmäßige große Veranstaltungen in der Stadthalle.

„Die Bewirtschaftung der Stadthalle ist mein erster Exklusiv-Vertrag. Darüber freue ich mich sehr“, erzählt die 41-jährige Unternehmerin laut Mitteilung: Sie werde das neue Restaurant unter dem vollständigen Namen „Ambiente, Powered bei treSOR Genuss und Manufaktur GmbH“ führen. Ihre Firma sei im Westerwald fest etabliert und werde mit der Übernahme der Stadthalle um ein weiteres Standbein erweitert, wird die Geschäftsführerin zitiert.

Das Restaurant wird im Oktober mit einer Eröffnungsfeier und einem Tag der offenen Tür starten und dann zunächst Donnerstag bis Samstag von 18 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Zeiten und Angebot sollen an die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste angepasst werden.

i Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher (links) und die neue Pächterin Stefanie Hefner bei der Vertragsunterzeichnung für das neue Restaurant „Ambiente“ in der Stadthalle Montabaur. Viola Marschall/Stadt Montabaur

„Gute Gastronomie ist wichtig für Montabaur“, betont Citymanager Oliver Krämer. Vor allem die Vereine brauchen einen verlässlichen Partner für ihre Veranstaltungen. Hefner wolle mit ihrem Team Gastlichkeit leben und ihre Begeisterung auf ihre Gäste übertragen. „Wir freuen uns auf viele schöne Feiern und Veranstaltungen in der Stadthalle und sind überzeugt, mit Stefanie Hefner genau die richtige Partnerin gefunden zu haben“, berichtet die Stadtbürgermeisterin.

Sanierung der Stadthalle schreitet voran

Die Stadthalle ist von Mai bis September für Sanierungsarbeiten geschlossen. Grund hierfür sind hauptsächlich aktuelle Anforderungen an den Brandschutz, die nach den neuesten Normen umgesetzt werden müssen. Damit die Schließzeiten nicht zu lange andauern und große Veranstaltungen betroffen sind, werden die notwendigen Maßnahmen in zwei Abschnitten durchgeführt, teilt die Stadt mit. In diesem Sommer werden Brandschutzklappen, Brandschutztüren, Außentreppe (erweiterter Fluchtweg) am Gebäude erneuert. Im nächsten Jahr wird die Brandschutzsanierung Teil 2 in der großen Veranstaltungshalle fortgesetzt. Bereits in den vergangenen Jahren gab es vielfältige Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im gesamten Gebäude, insbesondere auch im Restaurant. Küche, Gastraum, Terrasse und Außenfassade wurden 2017/18 umfassend saniert.