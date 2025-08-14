Der August 1975 war nicht nur der Monat des Europameisterschaftserfolges von Springreiter Alwin Schockemühle und des Ausstiegs von Peter Gabriel bei der britischen Rockband Genesis – auch im Westerwald passierte einiges.

Ideenreichtum und Aufbauleistung kennzeichneten den August 1975 im Westerwald. Das verrät ein beispielhafter Blick in unser Archiv.

1 Feuerwehr und Verwaltung in Bellingen sind unter einem Dach. Die Anstrengungen der Gemeinde, für die Verwaltung einen geeigneten Raum zu finden, das Feuerwehrgerätehaus aufzuarbeiten und ein gepflegtes Ortsbild zu schaffen, haben sich gelohnt. Das alte Gerätehaus war in die Jahre gekommen und musste instand gesetzt werden. Das ist jetzt geschehen. Die Gemeinde und die Wehr haben Hand angelegt. Das Ergebnis: Das Gebäude, das unter anderem Platz für ein neues Fahrzeug bietet, erstrahlt in neuem Glanz. Im vorderen Teil liegen das Dienstzimmer des Bürgermeisters und ein Vorraum für die Sitzungen des Gemeinderates und der Feuerwehr. Außen soll noch ein Basaltbrunnen entstehen.

i Siershahn hat eine neue Sportstätte geschaffen. Mit einem Festakt wird die neue Großturnhalle im Beisein vieler Bürgerinnen und Bürgern eingeweiht. Foto Ewald

2Der Betrieb I der Basalt AG bei Bad Marienberg wurde am 31. März stillgelegt. Es gab Überlegungen, wie das Gelände künftig genutzt werden könnte. Im Einzelnen sind zur Herrichtung eines Freizeitzentrums als Naherholungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen: Im sogenannten Tiefbau soll eine Wasserfläche angestaut werden. Die Wassertiefe soll zwischen 7 und 20 Metern liegen. Der See wird rund 4000 Quadratmeter groß sein, die Wassermenge wird rund 48.000 Kubikmeter betragen. Um das Bruchgelände soll ein Rundweg angelegt werden. Die Bruchwände sollen erhalten werden, sie müssen aber durch Sperrpflanzen gesichert werden. Ferner soll das Betriebsbürogebäude zum Jugendzentrum ausgebaut werden, und ein Basaltmuseum ist ebenfalls im Gespräch.

3Der Horressener Müllplatz ist jetzt ein Reiterparadies. Dass der Reitsport im Raum Montabaur nicht mehr nur „schemenhaft vertreten ist“, so der Vorsitzende Jochen Keil, dafür sorgen die ersten Wettkämpfe auf der neuen Anlage, darunter die Bezirksmeisterschaft der Jugend im Verband Nassau. 1500 Zuschauern wird auf der Anlage am Rande des Hochwaldes an zwei Tagen der Hauch echter Turnieratmosphäre vermittelt, womit der jetzt zehn Jahre alte Verein der Reiter- und Pferdefreunde die Tradition des früheren Reitervereins der Kreisstadt mit seinem schon legendären Reiterplatz fortsetzt.

i Das Wasser und die Kinder haben eine eigene Sprache: das Spiel. Ob sich da heute noch jemand wiedererkennt? Foto Ewald

425 Jungen und Mädchen, vorwiegend aus Hattert und Müschenbach, erleben ihren ersten Tag im neu erbauten Hatterter Kindergarten. Die Fülle der neuen Spielmöglichkeiten macht es ihnen leicht, sich von ihren Müttern, die die Kinder am ersten Kindergartentag begleitet haben, zu trennen. Schnell schließen die Kleinen mit Gleichgesinnten Freundschaft. Die Kinder sind altersmäßig in drei Gruppen zu je 25 untergebracht. An Kosten entstehen den Eltern monatlich 30 Mark für das erste Kind, für das zweite 22,50 Mark und für das dritte 15 Mark.

5Auf dem Wirgeser Stadtplatz sprudelt jetzt ein Brunnen, der seiner Bestimmung übergeben wird. Die ehemalige Gemeinde Wirges hatte dort einen Brunnen geplant, aber aus finanziellen Gründen zurückgestellt. Dann äußerte die Stadtratsfraktion der CDU den Vorschlag, zur Stadtwerdung einen Brunnen zu stiften. Fraktionssprecher Bernd Hummer kann bei der Einweihung viele Gäste begrüßen, darunter Innenminister Heinz Schwarz. Es sei eine erfreuliche Entwicklung, so der Minister, wenn man heute wieder zu liebenswerten Dingen vergangener Zeiten zurückfinde, welche zum Beispiel an den Brunnen vor dem Tore erinnere.

6Siershahn hat eine neue Sportstätte geschaffen. Mit einem Festakt wird die neue Großturnhalle im Beisein vieler Bürgerinnen und Bürgern eingeweiht. Als Gast aus Mainz ist Innenminister Heinz Schwarz zugegen. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wirges, Erhard Olschewski, betont bei seiner Ansprache, dass durch diesen Bau optimale Voraussetzungen für Schulen und Vereine im Bereich der Verbandsgemeinde geschaffen wurden. Sein Dank gilt daher dem Land, dem Kreis, der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde Siershahn, die sich finanziell an dieser Maßnahme beteiligt haben.