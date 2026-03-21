Sicherheit in Westerburg  
Im Schulzentrum greift Null-Toleranz-Strategie
Zur Sicherheit im Schulzentrum Westerburg trägt ein Konzept bei, das die Schulen, die Verbandsgemeinde und die Polizei gemeinsam
Zur Sicherheit im Schulzentrum Westerburg trägt ein Konzept bei, das die Schulen, die Verbandsgemeinde und die Polizei gemeinsam verfolgen. Ein Baustein ist auch, dass an der Schulbusstelle Videokameras das Geschehen "überwachen".
Angela Baumeier

Zum Schutz der Schüler in  Westerburg trägt ein Konzept bei, das die Schulen, die Verbandsgemeinde und die Polizei gemeinsam verfolgen. Ein Baustein ist auch, dass an der Schulbushaltestelle Videokameras das Geschehen „überwachen“.

Lesezeit 1 Minute
Im Zusammenhang mit den beiden Polizeieinsätzen im Schulzentrum Westerburg, die sich an der Grundschule ereigneten, haben wir mit der Schulleitung der Regenbogenschule gesprochen. An dem Gespräch in der Grundschule hat auch Bürgermeister Markus Hof teilgenommen, der in diesen Zusammenhang auf die Null-Toleranz-Strategie im Schulzentrum verweist.

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