Weitere Kräuterwind-Kommunen Im Raum Westerburg blüht Einsatz für Insektenvielfalt Mariam Nasiripour 23.11.2026, 11:28 Uhr

i Schilder mit eigenem Ortswappen zeichnen die Kräuterwind-Kommunen aus. Röder-Moldenhauer

Für Insektenschutz und Artenvielfalt kann jeder was tun. Getreu diesem Motto haben sich in der Verbandsgemeinde Westerburg weitere Dörfer der Idee der Kräuterwind-Kommunen angeschlossen.

Sechs weitere Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde (VG) Westerburg wurden vor Kurzem als Kräuterwind-Kommune zertifiziert. Damit gibt es insgesamt 19 Kräuterwind-Kommunen in der gesamten VG Westerburg. Die Tafeln wurden den sechs Ortsbürgermeistern bei einem Pressetermin in der VG-Verwaltung übergeben.







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