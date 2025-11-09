Im Outlet werden Weihnachtswünsche von Senioren wahr

Schon zum fünften Mal können Besucher des Montabaurer Outletcenters Weihnachtswünsche von Senioren erfüllen, die im Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds wohnen. Die Wunschbaumaktion ist allen Beteiligten eine Herzensangelegenheit.
Ein Halstuch, eine Wintermütze oder auch ein Paar warme Socken – es sind eher kleine und bescheidene Wünsche, die Bewohner des Montabaurer Alten- und Pflegeheims Hospitalfonds aufgeschrieben haben. Seit dem zweiten November-Wochenende schmücken ihre Wunschkarten einen Weihnachtsbaum im Zentrum des Outletcenters.