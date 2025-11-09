Wunschbaum in Montabaur Im Outlet werden Weihnachtswünsche von Senioren wahr 09.11.2025, 18:00 Uhr

i Rund 100 Wunschkarten hingen zum Auftakt der Aktion am weihnachtlich geschmückten Baum im Outletcenter. Thorsten Ferdinand

Schon zum fünften Mal können Besucher des Montabaurer Outletcenters Weihnachtswünsche von Senioren erfüllen, die im Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds wohnen. Die Wunschbaumaktion ist allen Beteiligten eine Herzensangelegenheit.

Ein Halstuch, eine Wintermütze oder auch ein Paar warme Socken – es sind eher kleine und bescheidene Wünsche, die Bewohner des Montabaurer Alten- und Pflegeheims Hospitalfonds aufgeschrieben haben. Seit dem zweiten November-Wochenende schmücken ihre Wunschkarten einen Weihnachtsbaum im Zentrum des Outletcenters.







