Während einige Städte noch versuchen, eine Vergrößerung des FOC in Montabaur zu verhindern, wird das Sortiment teilweise schon den künftigen Anforderungen angepasst. Die Stadt Montabaur befasste sich jetzt mit der Zulassung eines Kosmetik-Stores.

Schon vor der Erweiterung des Outletcenters in Montabaur ändert sich die Zusammensetzung des Sortiments: Die Stadt Montabaur hat die Eröffnung eines Kosmetik-Stores des Herstellers Rituals in dem Einkaufszentrum für Markenbekleidung gestattet. Bislang waren Geschäfte mit diesem Kernsortiment im FOC nicht erlaubt.

Hintergrund: Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hat im vergangenen Jahr grünes Licht für eine Erweiterung des Outletcenters gegeben. Demnach darf die Verkaufsfläche von derzeit 10.000 Quadratmetern auf künftig 19.800 Quadratmeter wachsen. Damit das Vorhaben umgesetzt werden kann, müssen die Verbandsgemeinde und die Stadt Montabaur nun Baurecht schaffen.

i Blick ins Montabaurer Outletcenter. Thorsten Ferdinand

Im Zuge der Abstimmung mit der Landesbehörde wurde auch die künftige Zusammensetzung des Sortiments im FOC festgelegt. Der Schwerpunkt wird weiterhin auf Markenbekleidung und Schuhen liegen. Es können in geringerem Umfang aber auch einige andere Sortimente angeboten werden. Für den Warenbereich Körperpflegeprodukte und Kosmetik wurde eine maximale Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern nach einer Erweiterung des Outletcenters festgelegt.

Um so viel Fläche geht es derzeit noch nicht: Aus den Planunterlagen, die unlängst im Bauausschuss der Stadt Montabaur vorgestellt wurden, ergibt sich ein Verkaufsraum von circa 180 Quadratmetern für den Rituals-Store. Neben seinem Kernsortiment will der niederländische Hersteller dort in kleinerem Umfang auch Haushalts- und Heimtextilien, Glas und Porzellan sowie Bekleidung und Tee anbieten.

Laut Gutachten keine Änderung der Sortimentsstruktur

Die Entscheidung, einen solchen Store schon jetzt im bestehenden Outletcenter zu gestatten, konnte der städtische Ausschuss alleine treffen. Grundlage war die landesplanerische Entscheidung der SGD Nord vom Sommer vergangenen Jahres.

Die beauftragten Gutachter erläuterten dem Ausschuss zudem, dass sich die Struktur des Outletcenters durch den Kosmetik-Shop nicht verändern werde. Schon jetzt würden Kosmetikartikel in geringem Umfang im FOC verkauft – meist im Kassenbereich von Bekleidungsgeschäften. Man könne Kosmetikartikel auch als Bekleidungsaccessoires werten, hieß es im Ausschuss.

Vor der Eröffnung des Outletcenters im Jahr 2015 gab es einen langwierigen Rechtsstreit mit Nachbarstädten, in dem unter anderem die im FOC zulässigen Sortimente festgelegt wurden. Zehn Jahre später wird diese Liste nun im Zuge der geplanten Erweiterung leicht verändert. Auch diesmal haben mehrere Kommunen angekündigt, sich juristisch gegen die Erweiterung zu wehren.

Zu den Kritikern gehören unter anderem Koblenz, Neuwied, Andernach und Limburg. Sie alle befürchten negative Auswirkungen auf ihre Innenstädte, wenn sich die Verkaufsfläche des FOC verdoppelt. Das Outlet Montabaur hingegen sieht sich in Konkurrenz zu Zentren wie Zweibrücken, Roermond und Wertheim Village, die deutlich größer sind.