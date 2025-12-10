Im Outlet Montabaur soll es mehr Gastronomie geben

Das Outlet Montabaur konnte zuletzt renommierte neue Marken wie Adidas und Rituals begrüßen. Im Bereich der Gastronomie besteht allerdings noch Nachholbedarf, wie auch einige Kommentare im Internet zeigen.
Das Outlet Montabaur ist auf Wachstumskurs und soll im Zuge dessen auch ein größeres Gastronomieangebot erhalten – und zwar nicht erst nach Abschluss der geplanten Erweiterung 2028. Wie Investor Philipp Dommermuth auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, laufen aktuell bereits Gespräche, um das Gastroangebot zu erweitern.