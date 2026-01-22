Künstliche Intelligenz (KI) ist seit einigen Jahren in aller Munde. Nun setzt auch das Outlet Montabaur einen Chatbot zur Beratung ein. Mithilfe der App werden Kunden zielgenau zu den passenden Stores geführt, so der Betreiber.
Lesezeit 1 Minute
Ein neuer KI-Einkaufsassistent berät Kunden des Outlet Montabaur jetzt individuell bei der Suche nach passenden Stores. Der Chatbot ist Teil der Outlet-App, die Handy-Nutzern seit Sommer 2024 zur Verfügung steht und nun ein umfangreiches Update erfahren hat.