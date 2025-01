Mörderisch gute Soiree Im „Marienrach-Mord“ helfen Blasmusiker bei Tätersuche Hans-Peter Metternich 26.01.2025, 15:00 Uhr

i Das jüngste Themenkonzert des Musikvereines Marienrachdorf am Samstagabend in der ausverkauften heimischen Mehrzweckhalle war mordsmäßig gut und von „Mordgelüsten“ geprägt. Eine Kriminalgeschichte zog sich wie ein blutig roter Faden durch die Szenerie. Hans-Peter Metternich

Der Musikverein Marienrachdorf macht seinem Ruf alle Ehre: Titelmelodien mit Bezug zu Krimis, Detektiven und dem schottischen Hochland ranken sich um blutiges Geschehen auf der Bühne der Mehrzweckhalle. Wird der Mordfall gelöst?

Wenn in Marienrachdorf ein „Marienrach-Mord“ geschieht, muss man nicht gleich das Allerschlimmste vermuten. Es ist der Musikverein, dem bei seinen Neujahrskonzerten immer wieder, was das Konzertgeschehen anbelangt, was Neues einfällt. Ein Blasmusikkonzert gestalten können viele, gute Musik interpretieren auch.

