Im Kleiderbahnhof bekommen Textilien eine zweite Chance

Manche Kunden müssen aufs Geld achten, können sich keine teure, neue Kleidung leisten. Die anderen setzen auf Nachhaltigkeit und wollen keine gut erhaltenen Textilien im Container entsorgen. Sie alle zieht es in den Hachenburger Kleiderbahnhof.
Lesezeit 3 Minuten
Im neuen Hachenburger Kleiderbahnhof gehen gebrauchte Textilien sprichwörtlich auf Reisen: Denn in dem frisch renovierten Laden in der Bahnhofstraße hat jeder – ob mit großem oder kleinem Geldbeutel – die Möglichkeit, gut erhaltene Kleidung aus zweiter Hand für einen niedrigen Preis zu erwerben.