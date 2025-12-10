Angebot in Hachenburg Im Kleiderbahnhof bekommen Textilien eine zweite Chance Nadja Hoffmann-Heidrich 10.12.2025, 08:00 Uhr

i Neuer Laden, neuer Name: Aus der Kleiderkammer im Hachenburger Stadtteil Altstadt ist kürzlich der Kleiderbahnhof in der Innenstadt (Bahnhofstraße) geworden. Ob mit großem oder kleinem Geldbeutel: Hier kann jeder Kunde gebrauchte, aber gut erhaltene Textilien zu günstigen Preisen finden. Katrin Schiwietz

Manche Kunden müssen aufs Geld achten, können sich keine teure, neue Kleidung leisten. Die anderen setzen auf Nachhaltigkeit und wollen keine gut erhaltenen Textilien im Container entsorgen. Sie alle zieht es in den Hachenburger Kleiderbahnhof.

Im neuen Hachenburger Kleiderbahnhof gehen gebrauchte Textilien sprichwörtlich auf Reisen: Denn in dem frisch renovierten Laden in der Bahnhofstraße hat jeder – ob mit großem oder kleinem Geldbeutel – die Möglichkeit, gut erhaltene Kleidung aus zweiter Hand für einen niedrigen Preis zu erwerben.







