Hachenburgerin als Komparsin
Im Kinofilm „Extrawurst“ ist auch Beate Macht zu sehen
Beate Macht beim Gang über den roten Teppich am Premierenabend zum Film "Extrawurst" im Kino Lichtburg in Essen.
Durch Kostüme, Schminke und Kulissen in andere Rollen und andere Zeiten schlüpfen: Das ist das große Hobby von Hachenburgs Kulturreferentin Beate Macht

Beate Macht hat eine ungewöhnliche Leidenschaft: Die Hachenburger Kulturreferentin spielt in ihrer Freizeit gerne als Komparsin in Filmen und Sendungen mit. Aktuell ist sie in der deutschen Kinokomödie „Extrawurst“ mit den Hauptdarstellern Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst und Fahri Yardim zu sehen – und gerät beim Erzählen ins Schwärmen.

