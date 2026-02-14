Durch Kostüme, Schminke und Kulissen in andere Rollen und andere Zeiten schlüpfen: Das ist das große Hobby von Hachenburgs Kulturreferentin Beate Macht
Beate Macht hat eine ungewöhnliche Leidenschaft: Die Hachenburger Kulturreferentin spielt in ihrer Freizeit gerne als Komparsin in Filmen und Sendungen mit. Aktuell ist sie in der deutschen Kinokomödie „Extrawurst“ mit den Hauptdarstellern Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst und Fahri Yardim zu sehen – und gerät beim Erzählen ins Schwärmen.