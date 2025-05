Am kommenden Sonntag, 18. Mai, wird in diesem Jahr der Internationale Museumstag gefeiert. Von 14 bis 17 Uhr öffnet an diesem Tag auch das Heimat- und Trachtenmuseum in der Neustraße 40 in Westerburg bei freiem Eintritt seine Türen. Der Museumsverein „anno dazumal“ lädt am „Tag der offenen Tür“ zur Besichtigung der Räumlichkeiten ein, die sich in den oberen Räumlichkeiten des Rathauses befinden. Die Vereinsvorsitzende Christine Klein und Vereinsmitglied Gisela Scheerer bieten Führungen an und geben den Besuchern gerne Auskunft zu der umfangreichen Ausstellung. Für die Gäste gibt es an diesem Nachmittag auch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Das Heimat- und Trachtenmuseum in Westerburg ist übrigens das einzige Trachtenmuseum in Rheinland-Pfalz. Es beherbergt zahlreiche “alte Schätzchen" aus Westerburg und Umgebung sowie prachtvolle Originaltrachten aus verschiedenen europäischen Ländern.

i In einer guten alten Stube kann man einen Blick in die Vergangenheit werfen. Dort steht auch ein alter Webstuhl, über den Christine Klein (Archivfoto) viel zu erzählen weiß. Ulrike Preis