Sommer genießen im Westerwald Im Haus am See am Dreifelder Weiher idyllisch einkehren Mariam Nasiripour 26.08.2026, 11:00 Uhr

i Das Haus am See ist besonders bei Wanderern und Radfahrern als Einkehrmöglichkeit beliebt. Mariam Nasiripour

Das Café und Restaurant Haus am See ist eingebettet in die schöne Natur. Dort können sich Radfahrer und Wanderer des Wied- sowie des 7-Weiher-Wanderwegs ausruhen und stärken sowie Camping- oder Tagesgäste des Weihers willkommen fühlen.

. Ganz idyllisch am Dreifelder Weiher gelegen befindet sich das Café und Restaurant Haus am See. Eingebettet in die schöne Natur präsentiert sich das Ausflugslokal im Stil der 60er und 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Dort können sich nicht nur Radfahrer und Wanderer des Wied- sowie des 7-Weiher-Wanderwegs ausruhen und stärken.







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