Das Café und Restaurant Haus am See ist eingebettet in die schöne Natur. Dort können sich Radfahrer und Wanderer des Wied- sowie des 7-Weiher-Wanderwegs ausruhen und stärken sowie Camping- oder Tagesgäste des Weihers willkommen fühlen.
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. Ganz idyllisch am Dreifelder Weiher gelegen befindet sich das Café und Restaurant Haus am See. Eingebettet in die schöne Natur präsentiert sich das Ausflugslokal im Stil der 60er und 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Dort können sich nicht nur Radfahrer und Wanderer des Wied- sowie des 7-Weiher-Wanderwegs ausruhen und stärken.