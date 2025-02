Jahresprogramm vorgestellt Im Hachenburger Juze trifft Spaß auf Bildung 10.02.2025, 18:00 Uhr

i Sie stellen das neue Jahresprogramm des Jugendzentrums (Juze) Hachenburg vor: (hintere Reihe von links) Stephanie Brenner, Ralf Seelbach (beide Juze-Team) und Kirsten Burbach (Sachgebietsleitung bei der Verbandsgemeinde Hachenburg) sowie (vordere Reihe von links) Michael Weber (Juze-Team) und die beiden FSJ-lerinnen Giulia Purschke und Clara Knobe. Röder-Moldenhauer

Bildung, Spaß und schöne Erinnerungen: All dies bietet das neue Jahresprogramm des Hachenburger Jugendzentrums, das jetzt vorgestellt wurde.

Eine Woche vor der Bundestagswahl bietet das Jugendzentrum (Juze) Hachenburg eine Veranstaltung an, die sich nicht nur an Heranwachsende ab 15 Jahren richtet, sondern ebenso an Erwachsene: „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ ist der Workshop überschrieben, der von 9 bis 17 Uhr dafür sensibilisieren soll, genau hinzuhören, zu hinterfragen und einzuhaken, wenn pauschal abwertende Aussagen fallen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen