Beißvorfall in Selters Im Gedenken an Tyra: Fotografin bietet Shootings an Camilla Härtewig 24.12.2025, 06:00 Uhr

i Hobbyfotografin Maria Lames unterstützt die Familie Eiers, die ihre Hündin Tyra durch einen Beißvorfall verloren hat, mit einer Aktion. Diese läuft bis 31. Dezember. Wer mag, kann ein Fotoshooting für seinen Vierbeiner buchen. Der Erlös geht an die Selterser Familie. Maria Lames

Fotografin Maria Lames unterstützt Familie Eiers, die Hündin Tyra durch einen Beißvorfall verloren hat, mit einer Aktion. Diese läuft bis 31. Dezember. Wer mag, kann ein Fotoshooting für seinen Vierbeiner buchen. Der Erlös geht an die Selterser.

. Als Hundebesitzerin und Hobbyfotografin Maria Lames aus Montabaur vom Schicksal von Tyra und ihrer Familie hörte, war sie tief betroffen. Die Hündin war im November bei einem Beißvorfall in Selters von einem frei laufenden Hund angegriffen und schwer verletzt worden.







