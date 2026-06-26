Einsatz in Ransbach-Baumbach Im Freibad wurden Eichenprozessionsspinner entfernt Camilla Härtewig 26.06.2026, 10:00 Uhr

i Mitarbeiter der Firma Baumpflege Wirges haben im Freibad Ransbach-Baumbach Gespinste des Eichenprozessionsspinners entfernt. Nun kann wieder die ganze Liegewiese von den Badegästen genutzt werden. Camilla Härtewig

Gute Nachrichten in Ransbach-Baumbach: Die Gespinste der Eichenprozessionsspinner an einigen Bäumen im Freibad sind entfernt worden. Nun kann wieder die ganze Liegewiese von den Badegästen in Ransbach-Baumbach genutzt werden.

Schon kurz nach der Öffnung um 9 Uhr füllt sich das Freibad in Ransbach-Baumbach. Bei Temperaturen weit über 30 Grad suchen Familien, Sportschwimmer und Senioren gleichermaßen Abkühlung. Während im 50-Meter-Becken die ersten Bahnen gezogen werden, genießen andere die schattigen Plätze auf der weitläufigen Liegewiese.







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