Einsatz in Ransbach-Baumbach
Im Freibad wurden Eichenprozessionsspinner entfernt
Mitarbeiter der Firma Baumpflege Wirges haben im Freibad Ransbach-Baumbach Gespinste des Eichenprozessionsspinners entfernt. Nun
Mitarbeiter der Firma Baumpflege Wirges haben im Freibad Ransbach-Baumbach Gespinste des Eichenprozessionsspinners entfernt. Nun kann wieder die ganze Liegewiese von den Badegästen genutzt werden.
Camilla Härtewig

Gute Nachrichten in Ransbach-Baumbach: Die Gespinste der Eichenprozessionsspinner an einigen Bäumen im Freibad sind entfernt worden. Nun kann wieder die ganze Liegewiese von den Badegästen in Ransbach-Baumbach genutzt werden.

Lesezeit 2 Minuten
Schon kurz nach der Öffnung um 9 Uhr füllt sich das Freibad in Ransbach-Baumbach. Bei Temperaturen weit über 30 Grad suchen Familien, Sportschwimmer und Senioren gleichermaßen Abkühlung. Während im 50-Meter-Becken die ersten Bahnen gezogen werden, genießen andere die schattigen Plätze auf der weitläufigen Liegewiese.

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