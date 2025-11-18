Haushalt nicht ausgeglichen Im Etat des Westerwaldkreises fehlen 7 Millionen Euro 18.11.2025, 20:15 Uhr

i Die Eckdaten des Haushaltes 2026 stellte Landrat Achim Schwickert vor den Mitgliedern gleich mehrerer Ausschüsse des Kreises vor. Markus Müller

Der Westerwaldkreis stand und steht im Vergleich mit den anderen Kreisen im Land finanziell immer noch gut da. Doch im nächsten Jahr fehlen im Ergebnishaushalt 7 Millionen Euro. Zudem wird es erstmals seit 15 Jahren zu einer Neuverschuldung kommen.

In seinem Haushalt 2026 muss der Westerwaldkreis für die geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 44 Millionen Euro einen Investitionskredit von gut 10 Millionen Euro aufnehmen. Erstmals seit rund 15 Jahren muss der Kreis damit wieder mit einer Netto-Neuverschuldung leben.







Artikel teilen

Artikel teilen