Wo sich Tradition, Gastlichkeit und neue Ideen verbinden: Das Hotel-Restaurant Eisbach in Ransbach-Baumbach begeistert Gäste mit einer von Kunst geprägten Außengastronomie. Hier lässt sich der Sommer genießen.
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Der Wind fährt sanft durch die Kronen der alten Kastanien und Linden. Tiefgrüne Blätter rascheln über den Köpfen der Gäste, während der Duft der Lindenblüten durch die warme Sommerluft zieht. Zwischen den knorrigen Stämmen stehen Skulpturen der Ransbach-Baumbacher Keramikerin Susanne Boerner, die dem Garten eine künstlerische Note verleihen.