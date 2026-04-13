Die beliebte Kaffeestube mitten in der Montabaurer Fußgängerzone hat mit selbst gebackenen Kuchen und gemütlichem Flair treue Stammkundschaft errungen. Nach rund anderthalb Jahren wechselt erneut der Betreiber. Vor der Wiedereröffnung bleibt das Café Tilda nur wenige Tage geschlossen.
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Seit mehr als zwölf Jahren ist das Café Tilda eine feste Größe in der Montabaurer Innenstadt. Selbst gebackene Kuchen, vielfältige Frühstückskombinationen und eine ganze Reihe an Kaffee- und Teespezialitäten haben dem Café, das Katja Endl mit Unterstützung ihrer Mutter Ina Lieske gegründet hat, eine große Schar treuer Stammkunden verschafft.