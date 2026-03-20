Mit Bäckerei und Fleischtheke Im April öffnet Supermarkt Candan in Ransbach-Baumbach Camilla Härtewig 20.03.2026, 15:15 Uhr

i Gute Laune: Der Beigeordnete der Stadt Ransbach-Baumbach, Berthold Steudter (rechts), kam zufällig beim Pressetermin mit Süleyman Calisir (links) und Muhammed Olhan, den neuen Betreibern des Candan-Supermarktes, vorbei und wünschte den beiden Geschäftsleuten viel Erfolg für die Zukunft. Camilla Härtewig

Im ehemaligen Supermarkt Anatolia in Ransbach-Baumbach öffnet bald der Supermarkt Candan. Frische Backwaren aus eigener Bäckerei und internationale Spezialitäten sollen Kunden begeistern. Was steckt hinter dem ambitionierten Projekt?

Es gibt gute Neuigkeiten für die Töpferstadt: Süleyman Calisir und Muhammed Olhan haben große Pläne in und für Ransbach-Baumbach. Die beiden Geschäftsmänner stecken mitten in den Vorbereitungen: Im April wollen sie den Supermarkt Candan in der Rohrhofstraße 1a am Ortsausgang Richtung Ebernhahn eröffnen.







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