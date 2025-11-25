Illegal im Westerwald: So reagiert die Ausländerbehörde

Vier Männer sind der Polizei Westerburg jüngst bei Verkehrskontrollen ins Netz gegangen, die ohne gültige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis unterwegs waren. Was passiert mit ihnen? Wir haben bei der Ausländerbehörde in Montabaur nachgefragt.
„Aufenthaltsbeendende Maßnahmen“ – so formuliert es die Polizei – wurden in der vergangenen Woche gegen vier Männer eingeleitet, die bei Verkehrskontrollen nahe Rennerod und Höhn in Kleintransportern unterwegs waren – ohne Erlaubnis, sich in Deutschland aufzuhalten, geschweige denn hier zu arbeiten.