Polizei schnappt vier Männer Illegal im Westerwald: So reagiert die Ausländerbehörde 25.11.2025, 13:00 Uhr

i Ohne gültige Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung unterwegs: Die ausländischen Arbeiter, die die Polizei Westerburg azufgegriffen hat, werden nun zur Ausreise aufgefordert. Julian Stratenschulte. dpa

Vier Männer sind der Polizei Westerburg jüngst bei Verkehrskontrollen ins Netz gegangen, die ohne gültige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis unterwegs waren. Was passiert mit ihnen? Wir haben bei der Ausländerbehörde in Montabaur nachgefragt.

„Aufenthaltsbeendende Maßnahmen“ – so formuliert es die Polizei – wurden in der vergangenen Woche gegen vier Männer eingeleitet, die bei Verkehrskontrollen nahe Rennerod und Höhn in Kleintransportern unterwegs waren – ohne Erlaubnis, sich in Deutschland aufzuhalten, geschweige denn hier zu arbeiten.







