Westerwälder Vereinslied? Ikke Hüftgold veröffentlicht Song mit lokaler Partyband 02.10.2025, 15:00 Uhr

i Ikke Hüftgold (Matthias Distel) erzählte beim Boule-Turnier in Steinefrenz auch vom neuen Song "Oh’ ich sauf heut' Nacht‘", dem er hat das Potenzial zuschreibt, ein richtig guter Vereinssong zu werden. Angela Baumeier

Die Partyband Fohr Five spielt mit Ballermann-Star Gute-Laune-Hit ein. Eine gute Nachricht für die Fans ist, dass es Aussicht auf eine weitere gemeinsame Tournee gibt.

Ikke Hüftgold alias Matthias Distel strahlt über das ganze Gesicht, als er in Steinefrenz während einer kurzen Pause davon erzählt, dass es einen neuen Partysong aufgenommen hat. Dass er im Westerwald ist, hat aber einen ganz anderen Grund: Sein Vater lebt in Steinefrenz, und Ikke ist gekommen, um gemeinsam mit ihm in einem Bouleturnier zu spielen.







Artikel teilen

Artikel teilen