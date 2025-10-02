Die Partyband Fohr Five spielt mit Ballermann-Star Gute-Laune-Hit ein. Eine gute Nachricht für die Fans ist, dass es Aussicht auf eine weitere gemeinsame Tournee gibt.
Lesezeit 3 Minuten
Ikke Hüftgold alias Matthias Distel strahlt über das ganze Gesicht, als er in Steinefrenz während einer kurzen Pause davon erzählt, dass es einen neuen Partysong aufgenommen hat. Dass er im Westerwald ist, hat aber einen ganz anderen Grund: Sein Vater lebt in Steinefrenz, und Ikke ist gekommen, um gemeinsam mit ihm in einem Bouleturnier zu spielen.