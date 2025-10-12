Partysänger liebt die Region Ikke Hüftgold: Meine Heimat ist der Westerwald 12.10.2025, 10:00 Uhr

i Partyschlagersänger Matthias Distel alias Ikke Hüftgold sorgt bei seinen Auftritten für ordentlich Stimmung. Summerfield Booking

Partyschlagersänger Matthias Distel bekennt sich zu seiner Heimatregion, die er aus vielen Gründen schätzt. Nach einer erfolgreichen Malle-Saison schmiedet er schon viele Pläne für 2026, der Terminkalender ist bereits prall gefüllt.

Der bekannte Schlagerpartysänger Ikke Hüftgold (Matthias Distel) hat eine enge Beziehung zum Westerwald, wie er in einem Interview verrät. Worauf diese baut, wann Fans ihn in der Region wieder hören können, auf diese Fragen hat er bereitwillig geantwortet – ebenso wie auf unsere Fragen beim Boule-Turnier in Steinefrenz, wo er sofort das „Du“ anbot.







Artikel teilen

Artikel teilen