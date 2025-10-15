Enge Bande zur SG Alpenrod
Ikke Hüftgold feiert 2026 bei Après-Ski-Party in Unnau
Im Jahr 2024 rockte Ikke Hüftgold (hier bei seinem Lied "Pyrotechnik") bereits zum fünften Mal die Bühne bei der Après-Ski-Party in Unnau. Nach einer Pause 2025 kehrt der beliebte Sänger im Sommer 2026 zum 20. Geburtstag der Veranstaltung nach Unnau zurück.
Linagrafie/Lina Schütz

Die Après-Ski-Party der SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau steht nicht nur für ausgelassene Feierstimmung, sondern auch für soziales Engagement. Ein treuer Begleiter der Veranstaltung ist der beliebte Sänger Ikke Hüftgold, der auch 2026 dabei ist.

Lesezeit 3 Minuten
Eine feste Größe im Westerwälder Veranstaltungskalender ist seit geraumer Zeit die Après-Ski-Party der SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau. Im nächsten Sommer findet auf dem Sportplatz Unnau bereits die 20. Auflage statt. Mit dabei ist dann auch wieder Partysänger Ikke Hüftgold, der eng mit dem Event verbunden ist – nicht nur musikalisch.

