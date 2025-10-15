Enge Bande zur SG Alpenrod Ikke Hüftgold feiert 2026 bei Après-Ski-Party in Unnau 15.10.2025, 18:00 Uhr

i Im Jahr 2024 rockte Ikke Hüftgold (hier bei seinem Lied "Pyrotechnik") bereits zum fünften Mal die Bühne bei der Après-Ski-Party in Unnau. Nach einer Pause 2025 kehrt der beliebte Sänger im Sommer 2026 zum 20. Geburtstag der Veranstaltung nach Unnau zurück. Linagrafie/Lina Schütz

Die Après-Ski-Party der SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau steht nicht nur für ausgelassene Feierstimmung, sondern auch für soziales Engagement. Ein treuer Begleiter der Veranstaltung ist der beliebte Sänger Ikke Hüftgold, der auch 2026 dabei ist.

Eine feste Größe im Westerwälder Veranstaltungskalender ist seit geraumer Zeit die Après-Ski-Party der SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau. Im nächsten Sommer findet auf dem Sportplatz Unnau bereits die 20. Auflage statt. Mit dabei ist dann auch wieder Partysänger Ikke Hüftgold, der eng mit dem Event verbunden ist – nicht nur musikalisch.







Artikel teilen

Artikel teilen