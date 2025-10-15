Die Après-Ski-Party der SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau steht nicht nur für ausgelassene Feierstimmung, sondern auch für soziales Engagement. Ein treuer Begleiter der Veranstaltung ist der beliebte Sänger Ikke Hüftgold, der auch 2026 dabei ist.
Eine feste Größe im Westerwälder Veranstaltungskalender ist seit geraumer Zeit die Après-Ski-Party der SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau. Im nächsten Sommer findet auf dem Sportplatz Unnau bereits die 20. Auflage statt. Mit dabei ist dann auch wieder Partysänger Ikke Hüftgold, der eng mit dem Event verbunden ist – nicht nur musikalisch.