Am 22. Oktober feiert das Ehepaar Pohl aus Wirges das äußerst seltene Fest der Kronjuwelenhochzeit Ihre Verbindung hält länger, als die DDR es tat: Ehepaar Pohl aus Wirges feiert Kronjuwelenhochzeit Hans-Peter Metternich 21.10.2024, 06:00 Uhr

i Ruth und Georg Pohl aus Wirges feiern am 22. Oktober das äußerst seltene Fest der Kronjuwelenhochzeit. Vor 75 Jahren haben sie in Leimbach in Sachsen-Anhalt den Bund fürs Leben geschlossen. Hans-Peter Metternich. Hans-Peter Metternich

Am 22. Oktober 1949, eigentlich ein Datum wie unzählige andere auch, gab es in der damaligen sowjetischen Besatzungszone in Deutschland gleich zwei bedeutende Ereignisse: das eine für einen gesamten Staat, das andere für zwei junge Menschen im Alter von 16 und 20 Jahren. An diesem Tag wurde die erste Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) gewählt.

Es war die erste Parlamentswahl nach der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949. Eine ganz andere Wahl, nämlich den Bund fürs Leben in Leimbach in Sachsen-Anhalt zu schließen, hatten die beiden jungen Leute Georg Pohl und Ruth Slawinski getroffen. Dieses Ereignis hat nun ein Dreivierteljahrhundert Bestand, viel länger als die Existenz eines Staates.

