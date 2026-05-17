Ziel: Genpool erhalten Ihr Herz schlägt für die Westerwaldforelle im Saynbach Camilla Härtewig 17.05.2026, 15:00 Uhr

i Bei Breitenau entlassen Zweiter Vorsitzender und Forellenpapa, Friedhelm Kurz (links), und Erster Vorsitzender Axel Dietz von der Arge Saynbach kleine Westerwaldforellen in die Freiheit. Camilla Härtewig

Mit viel Herzblut setzen sich Axel Dietz und Friedhelm Kurz von der Arge Saynbach für die seltene Westerwaldforelle ein. Im Bruthaus wird Nachwuchs behutsam aufgezogen und später ausgewildert. Ziel ist es, die Art langfristig zu sichern.

Das Wasser glitzert im Sonnenlicht, Laubbäume spenden Schatten, und mit jedem Schritt im kühlen Bach wird klar: Hier geht es um mehr als nur Fische. Bei Breitenau stehen Axel Dietz und Friedhelm Kurz im Saynbach, Gummistiefel an, Eimer in der Hand. „Jetzt kommt der schönste Moment“, sagt Kurz.







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