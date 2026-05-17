Mit viel Herzblut setzen sich Axel Dietz und Friedhelm Kurz von der Arge Saynbach für die seltene Westerwaldforelle ein. Im Bruthaus wird Nachwuchs behutsam aufgezogen und später ausgewildert. Ziel ist es, die Art langfristig zu sichern.
Lesezeit 3 Minuten
Das Wasser glitzert im Sonnenlicht, Laubbäume spenden Schatten, und mit jedem Schritt im kühlen Bach wird klar: Hier geht es um mehr als nur Fische. Bei Breitenau stehen Axel Dietz und Friedhelm Kurz im Saynbach, Gummistiefel an, Eimer in der Hand. „Jetzt kommt der schönste Moment“, sagt Kurz.