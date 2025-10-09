Wenn in wenigen Tagen die Frankfurter Buchmesse beginnt, wird dort auch die Hundecoachin und Tierheilpraktikerin Sonja Hilpisch aus Unnau-Korb mit ihren Werken vertreten sein und ihre Rezepte für gesunde Hundeleckerlis vorstellen.
„Und dann kam da ein Hund und veränderte mein Leben“ – dieser Satz ist prägend für die Biografie von Sonja Hilpisch. Nach einigen Berufsjahren als Industriekauffrau erfüllte sie sich vor rund 20 Jahren ihren Traum vom ersten eigenen Hund – und führt seither ein komplett anderes Leben.