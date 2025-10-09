Coachin aus Unnau-Korb Ihr Collie Merlin veränderte Sonja Hilpischs Leben 09.10.2025, 12:00 Uhr

i Sonja Hilpisch mit ihren Hunden Nanuk (links, verstorben 2024) und Aragorn: Seit Jahren betreibt die frühere Industriekauffrau in Unnau-Korb die Hundeschule und Praxis für Tierheilkunde "Mundus Canis". Seit 2023 schreibt sie zudem Bücher mit eigenen Rezepten für gesunde Hundeleckerlis. Annett Baumgartner

Wenn in wenigen Tagen die Frankfurter Buchmesse beginnt, wird dort auch die Hundecoachin und Tierheilpraktikerin Sonja Hilpisch aus Unnau-Korb mit ihren Werken vertreten sein und ihre Rezepte für gesunde Hundeleckerlis vorstellen.

„Und dann kam da ein Hund und veränderte mein Leben“ – dieser Satz ist prägend für die Biografie von Sonja Hilpisch. Nach einigen Berufsjahren als Industriekauffrau erfüllte sie sich vor rund 20 Jahren ihren Traum vom ersten eigenen Hund – und führt seither ein komplett anderes Leben.







Artikel teilen

Artikel teilen