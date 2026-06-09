Nach Insolvenz in Luckenbach
IHK unterstützt AMI-Azubis bei Suche nach neuen Stellen
Das Unternehmen AMI aus Luckenbach musste zum 1. Juni den Betrieb einstellen. Das hat auch Auswirkungen auf die bisherigen Auszu
Das Unternehmen AMI aus Luckenbach musste zum 1. Juni den Betrieb einstellen. Das hat auch Auswirkungen auf die bisherigen Auszubildenden.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Unter den rund 160 Mitarbeitern der Firma AMI, die sich nun aufgrund der insolvenzbedingten Schließung des Luckenbacher Unternehmens eine neue Stelle suchen müssen, sind auch Auszubildende. Sie bekommen unter anderem Unterstützung von der IHK.

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Das ebenso überraschende wie bittere Aus der Firma AMI aus Luckenbach hat auch zur Folge, dass sich die Auszubildenden, die bislang hier beschäftigt waren, einen neuen Ausbildungsplatz suchen müssen, um ihre Lehre fortzusetzen. Dabei bekommen sie unter anderem Unterstützung von der Regionalgeschäftsstelle Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz.

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