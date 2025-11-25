Leerstand dauert weiter an IHK sorgt sich um Belebung des ICE-Bahnhofs Montabaur 25.11.2025, 12:00 Uhr

i Dem Bahnhof fehlt es an einem Café oder Kiosk. Der Aufenthaltsraum ist nur gelegentlich geöffnet, dasselbe gilt für die Toiletten. Dies kritisieren nicht nur Fahrgäste und Vertreter der Stadt, sondern auch die IHK und ihr Unternehmergremium. Lena Bongard

D as IHK-Unternehmergremium hat sich der aus seiner Sicht „unbefriedigenden Situation im und am ICE-Bahnhof Montabaur“ gewidmet: Das Erscheinungsbild mit fehlendem Kiosk, wegen Vandalismus immer wieder geschlossener sanitärer Anlagen, ebenfalls geschlossenem Warteraum, rostendem Treppenaufstieg auf der Stadtseite, Leerstand von Flächen und „suboptimalem Bedienungskonzept (Fahrplan)“ gefährde den Bahnhof in seinem Image und letztlich – sollte ...







