Das Ende der Cohline-Produktion in Montabaur kommt für die Beschäftigten zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die konjunkturelle Lage ist auch im Westerwald weiterhin angespannt – und laut IHK ist am Arbeitsmarkt noch keine Besserung in Sicht.
Lesezeit 1 Minute
Wenn das Cohline-Werk in Montabaur Ende Januar schließt, verlieren rund 140 Beschäftigte ihre Arbeitsplätze. Die Chancen, dass alle Betroffenen schnell eine neue Stelle finden, stehen nicht gut. Das lässt zumindest die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) befürchten.