Nach Cohline-Aus in Montabaur IHK sieht Lage am Arbeitsmarkt weiterhin kritisch Thorsten Ferdinand 15.01.2026, 06:00 Uhr

i Die Zufahrt zum Cohline-Werk in Montabaur. In Kürze bleiben hier die Tore zu und die Schranken unten. Die Produktion wird eingestellt. Thorsten Ferdinand

Das Ende der Cohline-Produktion in Montabaur kommt für die Beschäftigten zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die konjunkturelle Lage ist auch im Westerwald weiterhin angespannt – und laut IHK ist am Arbeitsmarkt noch keine Besserung in Sicht.

Wenn das Cohline-Werk in Montabaur Ende Januar schließt, verlieren rund 140 Beschäftigte ihre Arbeitsplätze. Die Chancen, dass alle Betroffenen schnell eine neue Stelle finden, stehen nicht gut. Das lässt zumindest die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) befürchten.







