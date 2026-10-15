Nach jahrelanger Planung fordert der Unternehmensverband endlich zügigen Abschluss: Gewerbetreibende brauchen laut Umfrage Erweiterungsmöglichkeiten. Die IHK zählt Montabaur zu den wichtigsten Gewerbestandorten im nördlichen Rheinland-Pfalz.
Lesezeit 2 Minuten
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz begrüßt die Fortsetzung des Bebauungsplanverfahrens „Ober dem Beulköpfchen“ in Montabaur, verbindet dies aber zugleich mit einem klaren Appell: Nach inzwischen rund zehn Jahren Planungs- und Genehmigungszeit muss das Verfahren zeitnah zum Abschluss gebracht werden.