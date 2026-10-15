Nach zehn Jahren Planung IHK fordert nun freien Weg für Gewerbe am Beulköpfchen Katrin Maue-Klaeser 15.10.2026, 20:00 Uhr

i An das Montabaurer Industriegebiet Alter Galgen soll sich in Richtung Eschelbach rechts und links der Nelkenstraße das Gewerbegebiet „Ober dem Beulköpfchen“ anschließen – wenn es nach den städtischen Gremien und der IHK geht. Katrin Maue-Klaeser

Nach jahrelanger Planung fordert der Unternehmensverband endlich zügigen Abschluss: Gewerbetreibende brauchen laut Umfrage Erweiterungsmöglichkeiten. Die IHK zählt Montabaur zu den wichtigsten Gewerbestandorten im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz begrüßt die Fortsetzung des Bebauungsplanverfahrens „Ober dem Beulköpfchen“ in Montabaur, verbindet dies aber zugleich mit einem klaren Appell: Nach inzwischen rund zehn Jahren Planungs- und Genehmigungszeit muss das Verfahren zeitnah zum Abschluss gebracht werden.







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