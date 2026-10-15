Nach zehn Jahren Planung
IHK fordert nun freien Weg für Gewerbe am Beulköpfchen
An das Montabaurer Industriegebiet Alter Galgen soll sich in Richtung Eschelbach rechts und links der Nelkenstraße das Gewerbege
An das Montabaurer Industriegebiet Alter Galgen soll sich in Richtung Eschelbach rechts und links der Nelkenstraße das Gewerbegebiet „Ober dem Beulköpfchen“ anschließen – wenn es nach den städtischen Gremien und der IHK geht.
Katrin Maue-Klaeser

Nach jahrelanger Planung fordert der Unternehmensverband endlich zügigen Abschluss: Gewerbetreibende brauchen laut Umfrage Erweiterungsmöglichkeiten. Die IHK zählt Montabaur zu den wichtigsten Gewerbestandorten im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Lesezeit 2 Minuten
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz begrüßt die Fortsetzung des Bebauungsplanverfahrens „Ober dem Beulköpfchen“ in Montabaur, verbindet dies aber zugleich mit einem klaren Appell: Nach inzwischen rund zehn Jahren Planungs- und Genehmigungszeit muss das Verfahren zeitnah zum Abschluss gebracht werden.
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