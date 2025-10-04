Tiere im Westerwald bedroht Igel-Jürgen im Dauereinsatz für stachelige Patienten 04.10.2025, 18:00 Uhr

Jürgen Klemm hat ein Herz für Igel. Pro Jahr päppelt er rund 40 der stacheligen Tiere im heimischen Garten auf und wildert sie anschließend aus. „Dem Igel geht es schlecht“, sagt der 73-Jährige bedauernd. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Jürgen Klemm ist gelernter Krankenpfleger. Seine Fürsorge kommt nun stacheligen Patienten zugute. Der 73-jährige Weilburger kümmert sich fast rund um die Uhr um kranke, verletzte, schwache oder verwaiste Igel. In Sachen Mecki ist er in den vergangenen drei Wochen 1000 Kilometer unterwegs gewesen.







