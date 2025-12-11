Protestaktion in Mündersbach IG Metall fordert Mitbestimmung für EWM-Mitarbeiter Nadja Hoffmann-Heidrich 11.12.2025, 16:23 Uhr

i Der Schweißspezialist EWM aus Mündersbach steckt in der Krise. Am Donnerstag hatte die Gewerkschaft IG Metall eine Protestaktion gegen Maßnahmen der Geschäftsführung (zum Beispiel kurzfristige Kündigungen) organisiert. Röder-Moldenhauer

Der Mündersbacher Schweißspezialist EWM befindet sich in einer Krise. Gegen Maßnahmen des neuen Managements formiert sich jetzt Widerstand durch die IG Metall, die die Belegschaft bei der Gründung eines Betriebsrates unterstützt.

Gegen aktuelle Maßnahmen der neuen Geschäftsführung der Firma EWM in Mündersbach gibt es Protest von der IG Metall: Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten am Donnerstag zu einer aktiven Mittagspause vor Werk 2 aufgerufen, um auf die momentane Verunsicherung der Mitarbeiter hinzuweisen und den Unmut über Kündigungen einzelner Kollegen zum Ausdruck zu bringen.







